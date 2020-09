Calcio. un caso di Covid-19 nel Canaletto, domani gli spezzini riprenderanno gli allenamenti dopo due settimane di stop

La notizia è stata ufficializzata oggi: un giocatore del Canaletto, club della provincia di Spezia, è risultato positivo al Covid-19, con conseguente sospensione di due settimane della preparazione estiva.

Il ds Valerioti ha fatto il punto della situazione su Settimanasport.com (CLICCA QUI per l'articolo) in attesa della partita di coppa, in programma nel week end, contro il Cadimare.

Bisogna sottolineare che, in caso di contagio, come confermato dal presidente Giulio Ivaldi nella riunione di Legino, la palla passa di fatto all'Asl. La Federazione, infatti, non ha potere in ambito sanitario.

Resta da capire se la Lega Nazionale Dilettanti fornirà delle indicazioni sul fronte tecnico, come proposto invece dalla Lega Pro. In terza serie, con quattro giocatori infetti, si potrà chiedere il rinvio della partita, mentre disposizioni chiare, dall'Eccellenza in giù, non sono state ancora stabilite.