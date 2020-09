Calciomercato, Soccer Borghetto: il club annuncia il passaggio in prestito di Prudente al Vadino

E' arrivata l'ufficialità in merito alla separazione tra il Soccer Borghetto e Giacomo Prudente. Il difensore centrale andrà in prestito al Vadino, come conferma il sodalizio biancorosso:

"Causa motivi personali la società ha dovuto prendere a malincuore la scelta di Prudente, che non ha potuto rispettare l'impegno preso con noi nelle scorse settimane, ci teniamo a ringraziarlo per la disponibilità messa in questa giorni durante la preparazione .

Nonostante questa uscita improvvisa rimaniamo soddisfatti dei ragazzi che abbiamo a disposizione ma siamo sempre vigili nel caso il mercato offrisse situazioni interessanti, che ci consentano di fare un ulteriore salto di qualità".