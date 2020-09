Nuoto: è partito il conto alla rovescia per il Challenge 2020 di Noli

Mancano pochi giorni alla tappa del Challenge 2020 a Noli, che si terrà il 13 settembre. Apre la giornata la HARD SWIM, gara in linea di 5 km con partenza alle 9.30, a seguire il miglio marino con partenza alle 12.50 per poi concludere nel pomeriggio con la distintiva staffetta ½ miglio marino x 3 alle 15.30.

Tutti presenti gli atleti che si stanno giocando il Challenge 2020 nelle varie categorie: dai vincitori del Challenge 2019 Daniele Savia e Camilla Montalbetti , vera dominatrice su entrambe le distanze fino ad oggi; da Filippo Marchini e Mirko Luccarelli da Carlotta Maffezzoli e Marta Carnelli agli over40 Sandro Vezzani, Diego Fedeli, Carlo Alberto Fossati e Clizia Borrello .

Ci sono quindi tutti gli ingredienti per gare di altissimo livello a contorno di tantissimi appassionati che si sfideranno tra compagni di squadra e amici, attesi infatti gli outsider di giornata come lo sono stati Riccardo Chiarcos (dominatore di tutte e tre le gare) e Andrea Zenatti a Monate o Sara Petrolli e Lara Gherardini a Maccagno. In palio i trofei assoluti (con la classica e distintiva classifica “natural”, ossia col solo costumino in stoffa), quelli di squadra (i primi 5 tempi sulla SMILE SWIM), le categorie OVER40 e quelli dedicati ai gruppi (il gruppo che ha portato più atleti all’arrivo tra le tre gare).

In un anno in cui gli atleti provenienti da tutta Europa sono inevitabilmente molti meno, è da sottolineare come quest’anno sono largamente rappresentate tutte le Province della regione che ospita questa terza tappa di Italian Open Water Tour Challenge 2020, la Liguria. La tappa di Noli sarà il preludio per il gran finale nella spettacolare Ischia (10 e 11 ottobre).

Saranno ancora più saldi, se possibile, i rapporti con AVIS: il logo di Regionale Liguria campeggerà sulle cuffie di tutti gli atleti al via mentre ci saranno i volontari della Comunale Noli e Provinciale Savona al servizio ristoro per gli atleti.