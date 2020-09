Prosegue il patto di ferro tra il Tc Finale e il L.A. Tennis

Con l’inizio della stagione 2020/21 ad ottobre, si stanno programmando le attività nei molti circoli liguri e si sta impostando la ripartenza dei corsi delle varie scuole tennis. Anche per la prossima stagione si rinnoverà la collaborazione fra Tc Finale ed L.A. Tennis, con i due circoli savonesi attentissimi soprattutto alla valorizzazione dei propri settori giovanili.

Luca Andreotti è il maestro ed il direttore tecnico di L.A.Tennis, che ha come sede principale il Tc Nancar di Albisola Superiore e che tiene dei corsi anche presso il Dlf Savona.

“Dopo il trasferimento dalla sede di Vado Ligure a quella di Albisola Superiore, con i miei collaboratori Alberto Berardinucci ed Andrea Del Giudice siamo ripartiti con rinnovato entusiasmo, un circolo nuovo, e numeri importanti sia nella scuola tennis che nei gruppi amatoriali degli adulti. La trentennale amicizia con il maestro Dionisio Poggi del TC FINALE, che tra L’altro è stato anche mio allievo da ragazzo, ha fatto sì che lo scorso anno alcuni nostri giovani agonisti siano riusciti a svolgere un programma misto, appoggiandosi alla struttura finalese ,che a livello agonistico ,in questo momento, rappresenta indubbiamente la realtà ligure più importante. Nel 2019/20 siamo quindi riusciti ad organizzare molti raduni con i ragazzi delle due strutture e, visti i buoni riscontri che abbiamo ricevuto, anche per questa stagione rinnoveremo questa collaborazione, che coinvolgerà soprattutto la nostra atleta di punta,Vittoria Baccino Ed il gruppo dei nostri piccoli atleti under 10 con tessera agonistica.”

Pronto per l’inizio dell’anno 2020/21 anche il Maestro Dionisio Poggi del Tc Finale:

“Partiamo come sempre con grandissimo entusiasmo nell’affrontare la nuova stagione, anche se di fatto I nostri impegni agonistici a squadre, dopo gli ottimi risultati ottenuti nei campionati italiani individuali, sono ancora in pieno svolgimento: abbiamo infatti cinque formazioni giovanili che nel weekend del 18 19 settembre giocheranno le finali di macro area (per garantirsi l’accesso nel weekend successivo alle finali scudetto), e tre formazioni ancora in gara nei Campionati di serie C maschile e femminile.

La nostra scuola tennis partirà ufficialmente il 1 ottobre e sono ovviamente molto contento di portare avanti anche quest’anno un progetto con Luca che,oltre a Vittoria Baccino, che già gioca per noi il campionato di serie C e che è reduce da una grandissima stagione, coinvolge diversi bambini molto interessanti del settore Under 10, fra i quali spiccano Enea Gaudenzi, Viola Severi, myrea Longhena, Filippo e Mattia Delgiudice, Pietro Gramaticopolo, Davide Dagnino, Simone Spinelli e Victoria Lanteri( allieva del Maestro Loris Lauro a DolceAcqua che si aggregherà al gruppo).

I presupposti per un buon lavoro ci sono tutti”.