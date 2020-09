Calcio, Cairese: prendono il via gli Open Day gratuiti per le leve 2014-2015 e 2016

Per i bambini e le bambine delle leve 2014, 2015 e 2016, l'ASD Cairese organizza tutti i lunedì e i giovedì di settembre dalle ore 17 alle ore 18 presso lo stadio "Lionello Rizzo" situato in via XXV aprile n.19 degli OPEN DAY GRATUITI.

Per informazioni, contattare Matteo Giribone (347 309 22 70) o Sergio Soldano (335 260 433).

La Cairese mette a disposizione:

1. strutture all'avanguardia con terreni di gioco ottimali per la pratica del calcio e spazi adeguati alle esigenze di distanziamento

2. una scuola calcio che può fregiarsi del titolo di "Scuola calcio di élite" rilasciato dalla Federazione a testimonianza della serietà del lavoro svolto da tutto lo staff gialloblù

3. la presenza di due tecnici laureati in Scienze motorie per garantire uno sviluppo completo che vada oltre le abilità peculiari richieste per il calcio

4. la possibilità di iniziare un percorso in un settore giovanile che dà la possibilità di vivere esperienze stimolanti come la partecipazione a tornei internazionali

5. il proprio impegno affinché tutti possano crescere continuando ad amare il gioco del calcio, come dimostrano tanti giocatori della prima squadra gialloblù provenienti dal settore giovanile e i numerosi giocatori delle prime squadre della valle e non solo che sono cresciuti nel nostro vivaio

6. una "Scuola portieri" unica nel suo genere