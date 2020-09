Ciclismo, Leonardo Viglione campione italiano Acsi a cronometro, a fine mese gli impegni nella nostra provincia

Domenica 6 Settembre e' andata in scena a Genova Molassana (Ge) La Grande Crono di Genova, valida come Campionato Nazionale a Cronometro Acsi individuale, a coppie e squadre che, nonostante l'emergenza Covid, grazie al grande impegno del comitato Acsi ciclismo Genova insieme agli organizzatori della Polisportiva ASD Polizia Municipale, ha richiamato piu' di trecento partecipanti da tutto lo Stivale lanciando un bel messaggio di ripresa sportiva.

Sulla pedana di partenza della rassegna contro il tempo tricolore, che si e' disputata su un percorso di 17,3 km tra Via Pedulla' e Via Adamoli, interamente chiuso al traffico, si sono schierati anche diversi atleti cuneesi tra cui il monregalese Leonardo Viglione che e' rientrato alle competizioni dopo il lockdown nel migliore dei modi laureandosi campione italiano a cronometro sia nell'individuale (categoria Senior 1) che nella squadre con la Sanetti Sport, indiscussa dominatrice della manifestazione nazionale. E' stato un vero trionfo infatti per Viglione ed il suo team ed il quartetto formato dal monregalese insieme ai compagni Bruno Sanetti, Gabriele Davi ed Andrea Natali e' riuscito a cogliere il successo nell'individuale per le categorie Senior 1, Senior 2 e Veterani 1 facendo registrare il miglior tempo assoluto sia nella Cronocoppie che nella Squadre e conquistando cosi' ben nove maglie tricolori ed il Gran Premio Gecar come miglior team oltre che il Trofeo Olmo La Biciclissima come piu' lontano per la divisione Lazio. I complimenti vanno anche ad Elisa Parracone del GS Passatore, capace di primeggiare in tutte e tre le prove della rassegna tra le Donne A, nella Lui & Lei con Marco Daniele e nella mista anche con Alessandro Cassetta e Lorenzo Alladio, vincitore con Gualtiero Cappellino della Cronocoppie Uomini B. Un bel bottino quindi anche per altri atleti cuneesi.

E per Viglione sono diventati così tredici i titoli italiani conquistati in carriera, considerati i nove consecutivi nelle Mediofondo dal 2011 ad oggi, quello della Montagna nel 2012 e quelli anche nella specialità della cronometro che lo aveva visto tricolore gia' nel 2016 ad Albaredo d'Adige (Vr) quindi, anche dopo la sospensione delle gare causa covid, il monregalese si conferma come uno tra gli atleti piu' polivalenti e vincenti del panorama cicloagonistico amatoriale nazionale.

A fine settembre dovrebbero ripartire anche le granfondo con le prove del Trofeo Loabikers e Viglione non vuole mancare soprattutto alla Colnago di Desenzano del Garda ed all'Internazionale di Alassio per chiudere questa stagione in cui, nonostante le poche gare disputate per l'emergenza sanitaria, ha saputo ancora come sempre lasciare il segno