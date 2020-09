Tiro al Volo: il Trofeo Città di Albenga va a Pierluigi Mombelli

Domenica 13 settembre si è svolta presso L'Asd Tiro al Volo Albenga una delle gare più sentite, il Trofeo città di Albenga.

Una manifestazione sportiva che ha richiamato l'attenzione di molti tiratori provenienti da tutta la regione ma non solo, anche dalle Regioni limitrofe.

La gara è stata vinta da Giancarlo Bignoli di Diano Marina mentre il trofeo, dopo un acerrimo spareggio, è stato vinto dall'ingauno Pierluigi Mombelli, master oro per Angelo Pelissa , veterani oro per Filippo Ambrogio e settore giovanile oro per Lorenzo Oddo . Oro per Elisa Castellana nelle junior lady.

Presenti per tutta la manifestazione la campionessa Mondiale e azzurra Silvana Stanco che ha scelto l'impianto di Albenga per i suoi allenamenti ufficiali prima delle grandi manifestazioni continentali. Era stata convocata per l'olimpiade di Tokyo 2020 rimandate al prossimo anno causa Covid-19.

Presenti anche gli Azzurri tesserati per la società ingauna: Giorgio e Calogero Sansone, quest'ultimo appena tornato da una trasfertai campionato del Mondo nel settore paralimpico, presente anche il presidente regionale della FITAV Francesco Ciocca.

Ovviamente presente anche il Sindaco della città di Albenga che dato lustro alla premiazione.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis che ha partecipato all’iniziativa afferma: “E' stata una grande soddisfazione per me poter premiare i vincitori della coppa città di Albenga e prendere conoscenza di un impianto all’avanguardia nel suo genere e molto ben tenuto e curato, specchio della passione che l’associazione tiro al Volo mette nel suo sport. L’impianto è l’unico esistente in provincia di Savona e rappresenta un richiamo per tutti gli appassionati di questo sport che coinvolge anche molti giovani”.

Il Presidente del sodalizio ingauno Andrea Marcinnó ha omaggiato il sindaco a nome di tutti i soci del club ingauno di una targa ricordo della meravigliosa giornata.