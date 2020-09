Calcio, Prima Categoria A: allo studio l'applicazione del format di Eccellenza, con due minigironi da 9 squadre

L'indiscrezione è iniziata a circolare già nella serata di ieri e, ora dopo ora, sembra aver assunto una discreta credibilità, tanto da arrivare anche sul tavolo del Consiglio del Comitato Regionale Ligure.

Il maxi girone da 17 squadre di Prima Categoria, più l'eventuale inserimento del Savona, imporrebbe un numero teorico di 34 partite, a cui andrebbero aggiunti i playoff.

Sommando anche le sfide di Coppa Liguria, una società potrebbe ritrovarsi a disputare più di 40 partite da qui al prossimo giugno.

Ecco perchè l'ipotesi di uno spacchettamento in due gironi da 9 squadre, con le migliori classificate a contendersi la promozione in un girone finale, come già deliberato per l'Eccellenza, sta prendendo sempre più corpo.

Eventuali sviluppi in tal senso potrebbero arrivare nel corso della settimana.