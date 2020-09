Calciomercato. Anche Edgar Albani passa al Fossano, avventura in terra piemontese per l'ex centrocampista del Savona

Si arricchisce la pattuglia di giocatori transitati nel nostro comprensorio pronti ad entrare nell'organico del Fossano.

Dopo Leonardo Di Salvatore, rientrato dal prestito all'Albenga, anche Edgar Albani, ex centrocampista del Savona, farà parte della rosa a disposizione di mister Viassi.

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal giocatore all'ufficio stampa fossanese:

«Ho scelto Fossano perché la società ha creduto fortemente in me – le prime parole di Albani – ed è stata convinta di prendermi fin dalla prima telefonata. Mi hanno fatto subito sentire a casa e le prime impressioni sono ottime, impressioni di una società seria che punta veramente sui giovani e non fa le cose tanto per farle, ma che ha già esperienza». Nella sua prima esperienza in Serie D, Albani ha raccolto 19 presenze mettendo a segno anche un gol; dal recente passato al presente e ai traguardi da raggiungere con la maglia del Fossano: «Fare un buon campionato, a livello personale ma soprattutto come squadra e raggiungere gli obiettivi prefissati – conclude il centrocampista –Ho già fatto questo girone l’anno scorso, sarà un campionato duro ma siamo pronti».