Calciomercato, Nolese. La coppia gol Cresci - Giacomo Tornatore si ricompone in biancorosso

E' una bella storia di amicizia quella che arriva a sfociare in una news di mercato di metà settembre.

Già, perchè la Nolese avrà nel proprio reparto offensivo due grandi amici come Federico Cresci e Giacomo Tornatore , coppia gol, più di una decade fa, nella Juniores del Finale.

"Sarà sicuramente bello ritrovare Giacomo nel medesimo spogliatoio. E' stato proprio lui a convincermi a ripartire - ha spiegato Cresci - ed entrambi abbiamo riscontrato delle belle sensazioni. Sono emozionato, non lo nascondo. Ci alleniamo in biancorosso biancorosso ormai da una decina di giorni e tutto sembra procedere per il meglio".