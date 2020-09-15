Giudice Sportivo, Coppa Liguria di Prima Categoria: un turno a Bianco, Breeuwer e Muscio

GARE COPPA LIGURIA
PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 12/ 9/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIANCHETTI DAVIDE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
MESSURI SAMUELE (BARGAGLI SAN SIRO)
NAPELLO RICCARDO (BARGAGLI SAN SIRO)
SPIRIO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
CARIATI DOMENICO (CEPARANA CALCIO)
LUME RICCARDO (FEGINO)
PAZMINO BYRON (FEGINO) VELONA MANUELE (FEGINO)
CHIRIVINO IVAN (MULTEDO 1930)
GIRONE FRANCESCO (MULTEDO 1930)
GIULIANINO ALESSIO (MULTEDO 1930)
PARODI JACOPO (MULTEDO 1930)
REJAIBI SABEUR (PRA F.C.)
BOSIO CRISTIANO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
VAROSIO LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
BO PAOLO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
CONTI JACOPO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
GHIGGERI ALBERTO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
GARE DEL 13/ 9/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
I AMMONIZIONE
DIFFIDA
LEVRATTO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)
OTTONELLO MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
ALLENATORI
I AMMONIZIONE
DIFFIDA
ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)
GHIGLIAZZA FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)
MIGLIACCIO GIOVANNI (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SARACCO ALESSIO (PIEVE LIGURE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)
BREEUWER LUCA (PONTELUNGO 1949)
MUSCIO STEFANO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
DIAGNE AMADOU KHALY (ALTARESE)
LESKAJ SUEL (ALTARESE) VALENTI MATTIA (ALTARESE)
GAGLIARDI CESARE (ATLETICO ARGENTINA)
REALINI LUCA (AURORA CALCIO)
TORRENGO ANDREA (AURORA CALCIO)
ALBERTI DANIELE (BAIA ALASSIO CALCIO)
DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)
DI SALVO MARCO (BAIA ALASSIO CALCIO)
CALABRETTI DAVIDE (BORGHETTO 1968)
MOLLO GIANFELICE (BORGHETTO 1968)
PONZO GIORDI (BORGHETTO 1968)
BARABINO NICOLO (BORGORATTI)
DROMMI GIANLUCA (BORGORATTI)
RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)
BARTOLUCCI PIETRO (CA DE RISSI SAN GOTTARDO)
FAVALI LUCA (CA DE RISSI SAN GOTTARDO)
MACCIO MIRKO (CAMPESE F.B.C.)
BARBIERI DAVIDE (CASARZA LIGURE)
ASIOLI DAVIDE (CITTA DI COGOLETO)
CAMOGLI ANDREA (CITTA DI COGOLETO)
REVELLO DAVIDE (CITTA DI COGOLETO)
PALAGI STEFANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CROVELLA LUCA (LETIMBRO 1945)
DELBUONO LORENZO (LETIMBRO 1945)
ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)
GENNARELLI MAURO (MALLARE)
SPAHIU REXHEP (MALLARE)
BIGGI FRANCESCO (MIGNANEGO)
ARENA FEDERICO (MILLESIMO CALCIO)
NEGRO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)
TORRA GENTIAN (MILLESIMO CALCIO)
DIECI DANIELE (MURA ANGELI)
NACCI MATTEO (MURA ANGELI)
CLEMENTE NICHOLAS (OLIMPIA CARCARESE)
MARENCO ALESSIO (OLIMPIA CARCARESE)
GAGLIANO NICOLO (ONEGLIA CALCIO)
NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)
SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)
CILIA GIANLUCA (PIEVE LIGURE)
GAMALERO FILIPPO (PIEVE LIGURE)
GARRONE FRANCESCO (PIEVE LIGURE)
PIOVESAN FEDERICO (PIEVE LIGURE)
SAVERIO BONOZO FREDDY AND. (PIEVE LIGURE)
GRECO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)
GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)
ILLIANO DANIELE (PONTELUNGO 1949)
ARCURI MATTIA (PRATO 2013)
IERARDI FRANCESCO (PRATO 2013)
TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)
VIVALDA ALESSIO (QUILIANO&VALLEGGIA)
MAGRI GIACOMO (RUENTES 2010)
MANCINI ALESSANDRO (RUENTES 2010)
ZAMBUTO SIMONE (RUENTES 2010)
MORANI DARIO (SAMPIERDARENESE)
FUMAGALLI ANDREA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
GUARINO SALVATORE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
MUNI ALESSANDRO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
FERRANDO ANDREA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)
CERTOMA NICCOLO (SPERANZA 1912 F.C.)
MARSIO MANUEL (SPERANZA 1912 F.C.)
ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)
PANUCCI DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)
CONTE MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)
MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)
ROSSI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)
GUGLIELMI MATTEO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
RASO ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
ROSATI LUCA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
SANGIULIANO DIEGO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
SANNA CHRISTIAN (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
TASSONE GABRIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)