L'idroscalo di Milano regala due Argenti e due Bronzi alla Canottieri Sabazia

La squadra quasi al completo, una compagine di ben 21 atleti, è andata in trasferta a Milano, da giovedì 10 settembre a domenica 13, per i Campionati Italiani di Velocità. La più lunga trasferta dopo il lockdown, si è svolta in un clima di serenità e sicurezza, grazie alla forte collaborazione dei genitori dei nostri sportivi, che si sono caricati il peso anch’essi di un viaggio in accompagnamento ai nostri Sabazini.

Due Argenti importanti si sono aggiunti al nostro Medagliere, con il C2 Ragazzi (sui 200 metri) di Marco Tarditi e Alessandro Mito e il C4 Ragazzi (stessa distanza) sempre con Marco Tarditi e Alessandro Mito e, con loro, Davide Mitro ed Edoardo Corallo.

Un Bronzo anche dal C2 Ragazzi sui 500 metri, ancora con Marco Tarditi e Alessandro Mito per la terza volta sul podio. Sempre sui 500 metri, Bronzo anche dal C2 con gli Under 23 di Andrea Tarditi e Francesco Lai.

Ma la nostra città ha anche altri motivi per festeggiare. Francesca Capodimonte, atleta storica della Canottieri Sabazia, oggi tesserata con la Marina Militare, ha vinto il Bronzo nel K1, Senior, 5000 metri e l’Argento nel K2 200 metri.

Infine, il Savonese Claudio Checcucci, anche lui ex atleta della Canottieri Sabazia, ha portato a casa l’Oro tra i Senior nel K4, 5000 metri, indossando la maglia dell’Idroscalo Club di Milano.

Ora gli occhi sono tutti puntati alla trasferta di Auronzo, il 25-26-27 settembre: Gara internazionale di velocità per Ragazzi, Junior e Senior su 1000, 500 e 200 metri.

Per quanto riguarda il 41° Trofeo Medaglia d’Argento Presidente della Repubblica, inizialmente previsto per il 3 e 4 ottobre, il Consiglio Direttivo sta esaminando la possibilità di posticiparne la data, al fine di incamerare maggiori informazioni sulle linee guida previste dal Covid-19.