Si moltiplicano i traguardi importanti per la ASD Calice Bike

Il sindaco di Calice Ligure, Alessandro Comi, esprime, a nome di tutta l'amministrazione e della cittadinanza, parole di soddisfazione per il recente traguardo dei giovanissimi della ASD Calice Bike: "Continua l’impegno sportivo dell’Asd Calice Bike e dei nostri ragazzi, qui di seguito alcune foto scattate durante il campionato italiano MTB Crosscountry XCO Olimpico, prova che si è svolta al Ciocco per le categorie Esordienti 13/14 anni e Allievi 15/16 anni sia maschili che femminili. Protagonisti circa 500 giovani provenienti da tutta Italia. E' la specialità della MTB ammessa alle Olimpiadi , l'unica specialità del fuori strada.

I nostri complimenti a Matilde, Elisa, Alessandra e Tommaso che vi hanno preso parte. Sabato invece avrà luogo sempre al Ciocco il campionato per le categorie internazionali: junior 17/18 anni, under 23 ed elite. Un fortissimo in bocca al lupo ad Andrea Baldini che parteciperà a questo evento.

Ancora una volta facciamo i nostri complimenti per il lavoro svolto e l’impegno dedicato allo stesso a Fabio Matiz e Cristina Guazzotti ed ovviamente a tutti i ragazzi e ragazze che dedicano a questo sport tanto del loro tempo e del loro sudore sempre supportati dalle loro famiglie. Siamo orgogliosi di collaborare con questa realtà... Continuate così... Grazie Asd Calice Bike".