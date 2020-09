Calcio. Vado-Sestri Levante: tanto equilibrio e poche occasioni, Selvatico e Chicchiarelli firmano l'1-1 nell'ultimo quarto d'ora

VADO - SESTRI LEVANTE 1-1 (72' Selvatico, 88' Chicchiarelli rig.)

Triplice fischio finale: Chicchiarelli risponde a Selvatico, tra Vado e Sestri Levante finisce 1-1

88' CHICCHIARELLI REALIZZA DAL DISCHETTO, parità ristabilità a due minuti dal termine

87' RIGORE PER IL VADO: fallo su Corsini lanciato a rete, occasione dagli undici metri per i rossoblu

85' punizione dal limite a favore dei padroni di casa, Pasi conclude troppo centralmente e Rollandi blocca senza problemi

80' sfuma un pericoloso contropiede per il Vado: Chicchiarelli, appena entrato al posto di Gallotti, perde un tempo di gioco favorendo il successivo recupero della retroguardia levantina

78' traversone di Gulli nel cuore dell'area piccola, Corsini anticipato di un soffio da un difensore avversario. La squadra di Tarabotto cerca di raddrizzare il punteggio, ma è troppo "leggera" in fase offensiva, con il solo D'Antoni nel ruolo di punta centrale

72' SESTRI LEVANTE IN VANTAGGIO! Punizione di Selvatico dal lato corto dell'area di rigore che si insacca a fil di palo alla destra di Luppi. 0-1 al "Chittolina"

67' si riaffaccia in avanti anche il Sestri, traversone di Lai respinto in corner da un sempre attento Tissone, molto positivo in questi test precampionato

63' grandissima giocata sulla destra di un Corsini particolarmente ispirato, conclusione violenta da posizione defilata respinta con il corpo da Scuccimarra

61' doppio tiro dalla bandierina a favore del Vado, in entrambe le occasioni ha la meglio la difesa corsara

59' sembra in grado di proseguire il capitano rossoblu, al momento nessuna sostituzione

58' resta a terra dolorante Gallotti, entrano in campo i sanitari

52' entrato bene in partita Corsini, che sta creando non pochi grattacapi alla difesa di mister Ruvo sulla corsia di destra

46' inizia la ripresa, Tarabotto inserisce subito Corsini e il nuovo arrivato Pasi al posto di Boiga e Bacigalupo.

SECONDO TEMPO

45' finisce il primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0 tra Vado e Sestri Levante

38' gran palla in profondità di Gulli a cercare D'Antoni, anticipato da capitan Pane al momento del tiro; timida protesta dei padroni di casa che chiedevano il penalty, ma il direttore di gara non è dello stesso parere

33' problema fisico per Valenti, costretto a lasciare il campo a D'Antoni

31' azione prolungata da parte del Vado che porta Boiga al tiro dal limite, poca precisione nel tentativo del giovane esterno classe 2002

23' velenoso il tentativo di Selvatico dai sedici metri, Luppi si allunga sulla sua sinistra e devia in angolo con la punta delle dita

21' sponda di Valenti per Gulli, sinistro dal limite controllato a terra da Scuccimarra

17' bravo Boiga a soffiare palla in area di rigore ad un difensore avversario, conclusione mancina da posizione defilata sventata dal numero uno ospite

15' Buso converge verso il centro e costringe Luppi alla respinta con i piedi, Sestri pericoloso quando si proietta in zona offensiva

13' Croci da posizione favorevole calcia d'esterno mancando lo specchio della porta, prima occasione creata dai corsari

6' Sampietro lancia in profondità proprio l'ex Ligorna, finta ai danni di un paio di avversari e conclusione centrale parata senza problemi da Scuccimarra

3' Tarabotto non rinuncia al 4-2-3-1 con Boiga, Gulli e Bacigalupo alle spalle di Valenti.

1' inizia la gara! Divisa bianca per il Vado, Sestri Levante con il classico completo rossoblu

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Luppi, L. Casazza, Dagnino, Sampietro, Gallotti, Tissone, Gulli, Taddei, Valenti, Bacigalupo, Boiga. A disposizione : Illiante, Barisone, D'Antoni, Corsini, Alberto, Chicchiarelli, Merlino, Pasi, Ravera, Risso, Chiarlone, Lala, A. Casazza. Allenatore : Tarabotto