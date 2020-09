Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. Ottima partenza per il Quiliano&Valleggia, Lorenzo Carocci: "Gara dura ma vinta meritatamente. Campionato? Dobbiamo puntare in alto"

Parte nel migliore dei modi la stagione ufficiale del Quiliano&Valleggia, gli uomini di mister Ferraro hanno infatti superato all’ultimo respiro per 3 a 2 l’ostico Mallare. Al vantaggio dei padroni di casa firmato Perrone ha risposto Riolfo, mentre è alla rete di Bazzano è l’ospite Olsi a pareggiare allo scadere. E’ sul fotofinish che Lorenzo Carocci regala il primo successo ai suoi, relegando invece la squadra di Testa al primo KO stagionale:

“Quella contro il Mallare è stata una gara molto dura, il lungo periodo di inattività ha certamente allungato i tempi di recupero della miglior forma e l’avversario davanti a noi era certamente di ottimo livello. Nonostante questo però alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato, penso si possa definire una vittoria meritata per la prestazione fatta. Il livello della squadra, anche se come già detto abbiamo ancora molto da lavorare, non è cambiato affatto, restiamo affiatati e con la voglia di divertirci e vincere sempre.”

Il campionato dovrebbe con ogni probabilità iniziare il 4 ottobre, ma sono ancora molto i dubbi che lo circondano: “Mi aspetto un campionato che si possa giocare come gli anni precedenti, ovviamente rispettando tutte le normative del caso e sperando non si debba arrivare ad una nuova interruzione. Come obiettivi sicuramente ci diamo quello di cercare di crescere calcisticamente e fare una stagione al top dando sempre il massimo, penso che con le risorse che abbiamo possiamo puntare veramente in alto.”