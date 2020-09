Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. Subito un successo per la Vadese, Ruben Tona: "Gara molto complicata, ma importante partire con piede giusto"

Dopo le buone uscite nelle prime amichevoli, la Vadese inizia a fare sul serio e lo fa centrando i primi tre punti in Coppa Liguria di Prima Categoria. A cadere di misura è il San Filippo Neri, bravo a restare in partita fino al triplice fischio, anche grazie alla magnifica punizione nella seconda frazione di Condorelli. Per i padroni di casa hanno invece trovato la via della rete, nei primi minuti di gara, Macagno, che resterà in azzurrogranata, e Ruben Tona, intervenuto successivamente ai nostri microfoni:

“Sicuramente è stata una partita complicata contro una buona squadra. I nostri avversari non hanno mai mollato per tutti i 90 minuti dell’incontro, per questo dobbiamo essere molto soddisfatti. Dal canto nostro però posso dire che siamo stati bravi a metterla subito per il verso giusto, i due goal segnati in avvio hanno inciso notevolmente sulle sorti del match. Inoltre era anche la prima partita ufficiale dopo tanti mesi di inattività, è normale che nell’arco della sfida le energie vadano un po' a perdersi.”

Ancora due gare in Coppa, poi sarà la volta del campionato: “Sarà certamente una stagione che si prospetta quantomeno particolare” – prosegue l’attaccante – “Visto il momento storico che stiamo vivendo sarà fondamentale mantenere sempre la concentrazione alta e non abbassare mai la guardia. L'unico obiettivo da porsi, visto che non bisogna dimenticarsi che siamo una neopromossa in questa categoria, è quello di raggiungere la quota salvezza il prima possibile, per poi potersi divertire e togliersi qualche soddisfazione tutti insieme.”