Calcio, Serie D: alle 14:00 la cerimonia dei gironi, in diretta su Svsport.it

Mancano ormai poche ore alla definizione dei gironi di Serie D.

Per il calendario bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma da oggi pomeriggio il Vado, la Sanremese e l'Imperia avranno modo di conoscere i propri contendenti all'interno del prossimo girone A.

Indiscrezioni sulla composizione del raggruppamento? La Lnd dovrebbe prediligere come non mai la vicinanza territoriale, in virtù della pandemia in atto.

Un gruppo con liguri, più le piemontesi, i valdostani del Pont Donnaz e le lombarde della fascia occidentale appare quindi a stamattina l'ipotesi maggiormente percorribile.

La cerimonia dei gironi potrete seguirla sull'home page del nostro quotidiano online alle ore 14:00