Calcio, Alassio FC. Prime novità in dirigenza, per la porta trattativa in dirittura d'arrivo con Fabio Maria Rossi

"Da tanti anni conosco Giuseppe Valentino e verrà a darci una mano un paio di volte a settimana. Reduce dalla lunga esperienza tra le fila del Carpi, Valentino ha una grande esperienza e altrettanta preparazione e ci darà sicuramente una grossa mano in questo periodo di strutturazione. Per quanto riguarda il campo tante trattative si stanno delineando e la prima porta a Fabio Maria Rossi. E' un portiere giovane ma con esperienza nella categoria e so che è già ben apprezzato dagli addetti ai lavori. Abbiamo raggiunto un accordo verbale, in attesa della ratifica ufficiale".