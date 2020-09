Calcio, Albenga. Le partite ufficiali chiamano mister Grandoni: "Capiremo a che punto siamo. Voglio una squadra solida mentalmente e fisicamente"

Mancano poco più di 72 ore all'esordio ufficiale dell' Albenga . Dopo rinvii e rimodulazioni del calendario, il primo match ufficiale, contro il Finale in Coppa Italia , è ormai dietro l'angolo per mister Alessandro Grandoni .

"Finalmente! Sono contento perchè partiamo da una certezza di fondo: nel corso della preparazione abbiamo lavorato davvero bene. Si è riscontrato qualche problemino di ordine fisico, ma era in preventivo dopo uno stop così lungo dovuto all'interruzione dei campionati. Ho visto un buon atteggiamento e una buona attitudine, ora però entrano in gioco i tre punti, la terna arbitrale e l'adrenalina del risultato. Sarà tutto utile per capire a che livello siamo e se quanto preparato su carta poi verrà effettivamente riproposto in campo".

"Sarebbe preoccupante in questa fase della stagione esprimersi subito su alti livelli. Abbiamo anche un attacco con elementi particolarmente fisici ed è normale che siano un po' indietro. Ora puntiamo a recuperare Carballo e avere a pieno regime anche Lupo che, per motivi di lavoro, si è allenato a corrente alternata. Per domenica non avremo Gargiulo, squalificato, e Cocito per un piccolo problemino muscolare".