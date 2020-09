Calcio, Borgio Verezzi. Fabio Cordiale non vuole fare da comparsa: "Ho trovato ottimi giocatori, è giusto essere ambiziosi"

E' iniziata anche per il Borgio Verezzi la marcia di avvicinamento alla nuova stagione sportiva.

I primi giorni di allenamento sono trascorsi rapidi, ma mister Fabio Cordiale è già riuscito a farsi una prima idea della squadra:

"Devo dire che c'è davvero un'ottima base sotto ogni punto di vista. A livello dirigenziale ma anche per lo staff tecnico. Essere almeno, ogni sera, in cinque sei persone ad allenamento è un vantaggio non da poco e non così usuale in Seconda Categoria".

Si riparte dallo zoccolo duro?

"Assolutamente si. Ho trovato elementi di grande qualità e assolutamente determinati come Patitucci, Fornari e Pascarella, solo per fare qualche nome, e devo dire che si parte già da una base di buon livello. Il reparto difensivo mi soddisfa a pieno, così come i giovani. Forse ci manca un po' di esperienza davanti, ma ci sono comunque presupposti più che incoraggianti".

Si può già parlare di obiettivi?