Calcio. Il Finale vince 3-0, ma l'Asd Savona non sfigura nella sgambata del Borel

Si è concluso da pochi minuti l'allenamento congiunto tra il Finale e l'Asd Savona, con i giallorossi di Buttu che hanno fatto valere i "galloni" da big rispetto alla neonata società biancoblu.

A decidere la partita sono state le reti di Vittori (su preciso colpo di testa nella prima frazione) e Rocca (doppietta nel corso della ripresa).

C'è da dire che il team di Cattardico non ha però sfigurato, soprattutto a livello di intensità di gioco (non scontata dopo pochi giorni di allenamenti) e di attenzione. Per accrescere la fluidità della manovra offensiva ci vorrà logicamente tempo, tanto che il tecnico ha variato più moduli in corso d'opera, partendo dal 4-3-3, passando al 3-5-2 (con Kuci a fianco di Eretta a Guarco in difesa e Vallone insieme a Metalla in attacco), fino a chiudere, con tanti giovani in campo, con il 4-2-3-1.

Quello odierno si è rivelato un buon allenamento anche per la squadra di Buttu, con la medesima impronta tattica vista nell'ottima prestazione contro il Pietra Ligure. Rispetto alla gara di domenica si sono rivisti in mediana Odasso e Buonocore anche se per quest'ultimo i tempi utili per il tesseramento entro domenica sono ridotti all'osso.