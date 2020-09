Calcio. Vado, Tarabotto chiede maggiore incisività: "Bene il possesso palla, ma siamo ancora troppo prevedibili" (VIDEO)

Squadra in crescita, ma ancora poco incisiva sotto porta e troppo prevedibile in fase di possesso. E' questo, in sintesi, il pensiero di mister Tarabotto al termine dell'amichevole, terminata 1-1, tra Vado e Sestri Levante.

Novanta minuti che hanno permesso al tecnico rossoblu di sperimentare nuovamente il 4-2-3-1, modulo con il quale si dovrebbe aprire la stagione ufficiale di Luppi e compagni, e di vedere all'opera il nuovo acquisto Riccardo Pasi, trequartista classe '90 cresciuto nel Bologna che verrà annunciato ufficialmente in serata durante la presentazione della squadra allo stadio "Chittolina".