Calciomercato. L'ex Savona Murano firma con il Perugia

Quando Jacopo Murano è apparso per la prima volta sul terreno di gioco del Bacigalupo si erano immediatamente percepite le enormi potenzialità dell'attaccante lucano, fisicamente straripante per un campionato come la Serie D.

Dopo le esperienze con Trapani e Potenza, ora per l'ex centravanti del Savona si apre una nuova affascinante opportunità con la maglia del Perugia.

Ad ufficializzare l'operazione è stato lo stesso sodalizio potentino:

"La società ringrazia Jacopo per aver contribuito in maniera professionale e fattiva al conseguimento positivo del trasferimento, aiutando, così, a realizzare il coronamento delle aspettative reciproche.

La società è altresì lieta che Jacopo abbia orientato la propria scelta verso la piazza prestigiosa di Perugia non in competizione diretta con il Potenza Calcio.

Il Potenza Calcio ringrazia Murano per la professionalità e la dedizione mostrata, augurandogli le migliori fortune per il raggiungimento dei più alti traguardi sportivi".