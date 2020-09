Calcio. Coppa Italia di Eccellenza: Gandolfo e Curabba lanciano il Campomorone, ad un ottimo Varazze non basta la rete di Piu

VARAZZE - CAMPOMORONE 1-2 (8' Gandolfo, 32' Curabba, 40' Piu)

FINISCE QUI LA SFIDA DELL'"OLMO-FERRO": IL CAMPOMORONE BATTE 2-1 IL VARAZZE GRAZIE AI GOL DI GANDOLFO E CURABBA, AI NERAZZURRI NON BASTA LA RETE A FINE PRIMO DI TEMPO DI PIU, CHE FALLISCE ANCHE IL RIGORE DEL POSSIBILE 2-2 A META' RIPRESA

90' inizia il recupero, ancora quattro giri di lancetta

85' Diana manca l'aggancio sul suggerimento in verticale di Gagliardi, insiste la squadra di Berogno nel tentativo di raddrizzare la gara

83' Daudo soffia palla a Lamonica all'altezza della trequarti, ma il numero tredici nerazzurro si allunga troppo la sfera e l'occasione sfuma

81' ancora Curabba si libera bene al tiro dopo uno scambio nello stretto con Piacentini, sinistro rasottera che fa la barba al palo con Risso proteso in tuffo. Partita ancora apertissima in questo finale

79' Piacentini non trova la deviazione vincente per questione di centimetri, ottimo il traversone basso di Curabba a cercare l'attaccante ex Savona, Vado e Albissola

73' Piu in semirovesciata dal limite dell'area cerca di sorprendere Canciani, para senza problemi l'estremo difensore biancoblu

70' fermato Angella in posizione di fuorigioco, meglio il Varazze in questa fase del match

68' Gagliardi al posto di Bottino, primo cambio operato da Berogno

64' CANCIANI DEVIA IN ANGOLO IL PENALTY CALCIATO DA PIU, occasione sciupata dai nerazzurri. Conclusione angolata ma troppo debole, bravo a distendersi sulla propria sinistra il numero uno genovese

63' RIGORE PER IL VARAZZE: Bettella si invola verso la porta ospite e viene atterrato da Cappellano, nessun dubbio per il signor Bassi di Genova

59' il solito missile di Moretti da distanza siderale nel tentativo di sorprendere Risso su calcio piazzato, tanta potenza ma poca precisione nel destro dell'ex Albissola

56' pericoloso tentativo da parte dei padroni di casa con Aiello e Bettella, che perde l'attimo per concludere prima di essere anticipato in scivolata dall'intervento di Guidotti. Combattiva la squadra di Berogno in questa ripresa, Campomorone meno pimpante e che si affida ai lanci lunghi verso Curabba e Gandolfo

51' Del Nero sempre pericoloso sul gioco aereo, ma il centrale ex Vado non trova il bersaglio sull'ennesimo suggerimento di Moretti dalla trequarti

47' Gandolfo si destreggia bene tra un paio di maglie nerazzurre sul lancio in verticale di F. Moretti, ma il suo tiro non impensierisce Risso

46' inizia la ripresa, nel Campomorone in campo Guidotti al posto di Fassone

SECONDO TEMPO

45' squadre al riposo sul parziale di 2-1 a favore dei genovesi. Partita piacevole e giocata su buoni ritmi per tutti i quarantacinque minuti: maggiore predominio territoriale da parte dei ragazzi di Pirovano, avanti di due reti grazie alle perle di Gandolfo e Curabba prima del gol siglato da Piu su calcio piazzato.

44' Campomorone vicino al tris con un colpo di testa di Del Nero che non riesce ad imprimere forza al pallone dopo un batti e ribatti in area nerazzurra

40' PIU RIMETTE IN CORSA IL VARAZZE! Perfetta esecuzione da parte del giovane attaccante classe 2000, sfera sotto l'incrocio e svantaggio dimezzato.

39' Angella atterrato da Trabacca all'ingresso dell'area genovese, i nerazzurri chiedono il penalty ma l'arbitro concede semplice punizione dal limite

36' Angella da posizione defilata, sugli sviluppi di una punizione battuta da Aiello, costringe Canciani alla respinta in angolo: cerca di scuotersi la squadra di Berogno in questo finale di primo tempo

32' GRANDISSIMO GOL DI CURABBA! Perfetto corner battuto da F. Moretti sul secondo palo, dove il numero dieci biancoblu, con una spettacolare semirovesciata volante, non lascia scampo a Risso. 0-2 all'Olmo-Ferro

22' sassata di F. Moretti su calcio piazzato, si salva il Varazze grazie all'intervento della barriera

20' traversa di Curabba! Gran conclusione mancina dalla lunga distanza, pallone che si stampa sul legno. Genovesi vicini al 2-0

18' scatenato Mora sulla corsia di destra, terzo angolo del match a favore del Campomorone. Allontana la difesa di casa che prova ad organizzare un nuovo tema offensivo

16' Andreoni vicino al pari, colpo di testa a pochi passi dalla linea che termina di un soffio alto sopra la traversa.

14' calcia direttamente in porta il numero quattro nerazzurro, ma la barriera genovese respinge

13' punizione dal limite dell'area a favore del Varazze, sul pallone l'ex Savona Severi

10' la squadra di Pirovano fa valere il maggior tasso tecnico in queste prime battute, fluida circolazione di palla con Federico Moretti bravo ad innescare spesso gli esterni di centrocampo

8' CAMPOMORONE IN VANTAGGIO!: cross dalla destra di Mora che raggiunge il numero nove Gandolfo al centro dell'area, girata di prima intenzione e sfera che si insacca sotto la traversa

7' ed è proprio Piu che cerca l'angolo più lontano dopo una bella azione personale, pallone non distante dalla porta difesa da Canciani

4' avvio di marca genovese, padroni di casa schierati con un 3-5-2 che vede Piu e Angella coppia d'attacco

1' si parte! Varazze in maglia gialla e calzoncini bianchi, divisa biancoblu per il Campomorone. Spalti vuoti qui alla Natta secondo quanto stabilito dalla prefettura di Savona nella giornata di ieri

PRIMO TEMPO

Buonasera dallo stadio "Olmo-Ferro" di Celle Ligure, dove tra pochi istanti prenderà il via la sfida tra Varazze e Campomorone, valevole per la 2^ giornata del gruppo 2 di Coppa Italia di Eccellenza. I nerazzurri, reduci dal 2-2 in rimonta in casa della Cairese, sono chiamati ad un altro impegno ad alto coefficiente di difficoltà: di fronte, infatti, il Campomorone di mister Pirovano (al debutto ufficiale dopo il rinvio del match di domenica scorsa con la Genova Calcio), protagonista in estate di un mercato scoppiettante che colloca i genovesi tra le favorite alla vittoria del prossimo campionato.

Formazioni:

VARAZZE: Risso, Bettella, Napoli, Severi, Sacco, Andreoni, Aiello, Ghigliazza, Piu, Bottino, Angella. A disposizione : Cirillo, Daudo, Bisio, Petrone, Guerrieri, Gagliardi, Valle, Diana, Iardella. Allenatore : Berogno