Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: la parola torna al campo, al via la seconda giornata

Tra squadra ritirate, partite rinviate in attesi di tamponi e limitazioni agli accessi degli stati suggerite dalla Prefettura, la Coppa Italia di Eccellenza sta vivendo un percorso a dir poco tortuoso.

Nel girone A, anche oggi, si disputerà una sola partita, con l'esordio dell'Ospedaletti in casa di un Pietra Ligure (20:30) che dovrà dare risposte, quantomeno sotto il profilo dell'attitudine sul rettangolo verde, dopo la sconfitta contro il Finale. Come risaputo i giallorossi non saranno in campo oggi pomeriggio in attesa di conoscere l'esito del tampone per il sospetto caso di Covid-19 all'interno della rosa dell'Albenga.

Triplo esordio invece nel girone B, a partire da Genova Calcio - Sestrese, mentre il Campomorone (una delle squadre maggiormente quotate dopo il mercato estivo), metterà alla prova il Varazze. A riposo la Cairese.

Nel girone 3 scontro al vertice tra Ligorna e Athletic, mentre il Busalla esordirà in casa di un Angelo Baiardo ancora ferma a zero punti.

Primi scampoli di ripresa, infine, nel girone 4, con Rapallo Rivarolese - Cadimare (19:00). Rinviata Canaletto - Rivasamba.