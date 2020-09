Calcio, Coppa Italia Promozione: Il Soccer Borghetto ribalta il Ceriale. I biancorossi ipotecano il passaggio del turno

CERIALE - SOCCER BORGHETTO 1-3 (1' Marconi - 4' Auteri, 24' Gasco, 88' Carparelli)

49' finisce qua! Il Soccer batte 3-1 il Ceriale.

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' IL SOCCER LA CHIUDE! CARPARELLI! Auteri recupera il pallone e spacca il campo in ripartenza. 3-1

42' Ceriale in forcing alla ricerca del pareggio, Soccer nel fortino

40' Brignoli richiama Scannapieco, al suo posto Viganò

33' nel Ceriale Ricotta rileva Antonelli

27' fioccano le ammonizioni, giallo per Di Lorenzo

25' esce un esausto Gasco (grande prova di sacrificio la sua), dentro Staltari

25' ammonito anche Maxena

18' punizione dai 30 metri di Fantoni, palla alta

17' non cambia l'assetto tattico del Soccer, Caredda si schiera infatti sul fronte offensivo

16' risponde Brignoli: Caredda rileva Milazzo

15' Biolzi richiama Marconi, entra Gerini. Out anche Farinazzo, dentro Badoino

13' proteste Ceriale per un presunto contatto in area, Morbelli lascia correre

12' tiro di alleggerimento di Di Lorenzo, piattone troppo pulito per sorprendere Vicinanza

10' ammonito Piazza per proteste

8' bell'azione del Soccer sull'asse Scannapieco, Gasco, Milazzo. L'attaccante arriva alla conclusione sbilanciato, inevitabile non trovare la porta

7' ancora un cartellino giallo, trattenuta di Farinazzo su Di Lorenzo

6' battuta poco convinta di Antonelli, pallone sul fondo

5' leggerezza di Gagliardo, punizione dal lato corto dell'area di rigore per il Ceriale

1' subito un cambio per il Ceriale, Hamati rileva Paltrinieri

1' inizia la ripresa

Secondo tempo

45' punizione sul finale di tempo per il Soccer. Giallo per Pastorino, reo di aver toccato la sfera con la mano. La battuta di Piazza finisce sul fondo, squadre nello spogliatoio sul risultato di 2-1

38' Marconi dalla mattonella de 22 metri, destro calciato con il corpo all'indietro, inevitabile vedere la sfera impennarsi.

35' slalom di Paltrinieri dal limite, destro sul primo palo deciso, Metani c'è.

26' Soccer in trance agonistica. Auteri tenta l'eurogol al volo, battuta sporca.

24' GASCO! SOCCER IN VANTAGGIO! Iniziativa personale dalla zona mancina per la mezz'ala biancorossa, la conclusione viene deviata a pochi passi da Vicinanza e non da modo al portiere di intervenire.

17' azione insistita del Soccer che porta alla conclusione dal limite Gasco. Tiro murato dalla retroguardia cdi casa

14' Maxena inizia il fallo su Auteri, poi interviene Antonelli, il giallo va al regista ex Loanesi

10' Piazza su punizione: il regista aggira la barriera con precisione, ma la conclusione è troppo debole per impensierire Vicinanza

7' Ceriale in campo con il 3-5-2, risponde il Soccer con il 4-3-1-2

5' subito schermaglie tra Maxena e Auteri. Tensione e ritmi altissimi in campo.

4' INIZIO PIROTECNICO! PAREGGIO IMMEDIATO DI AUTERI! Colpo ti desta chirurgico sull'angolo battuto da Piazza. 1-1!

1 CERIALE SUBITO IN VANTAGGIO, pasticcio di Metani in uscita, Marconi non si fa pregare e infila la porta sguarnita.

1' si parte

Primo tempo

Ceriale: Vicinanza, Naoui, Taku, Farinazzo, Fantoni, Pastorino, Maxena, Antonelli, Marconi, Cutuli, Paltrinieri.

A disposizione: Ebe, Badoino, Donà, Genduso, Bellinghieri, Hamati, Gloria, Ricotta, Gerini.

Allenatore: Biolzi

Soccer Borghetto: Metani, Delmonte, Scannapieco, Viola, Gagliardo, Piazza, Carparelli, Di Lorenzo, Milazzo, Auteri, Gasco.

A disposizione: Dell'Isola, Angelico, Insolito, Patacchini, Caredda, Viganò, Staltari, Tarditi, Rembado.

Allenatore: Brignoli

Arbitro: Morbelli di Albenga

Assistenti: Trusendi - Poggi (Genova)