Calcio, Under 17: il Comitato Regionale ufficializza le iscrizioni. ci sono 14 savonesi e 7 imperiesu

Sono state ratificate le iscrizioni delle sotto indicate Società:
CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI)
DELEGAZIONE PROVINCIALE IMPERIA
1. FOOTBALL CLUB ARGENTINA
2. GOLFO DIANESE 1923
3. IMPERIA
4. OSPEDALETTI CALCIO
5. SANREMESE CALCIO S.R.L.
6. TAGGIA
7. VENTIMIGLIACALCIO
DELEGAZIONE PROVINCIALE SAVONA
1. AREA CALCIO ANDORA
2. BAIA ALASSIO CALCIO
3. CAIRESE
4. CELLE RIVIERA CALCIO
5. CENGIO
6. FINALE
7. LEGINO 1910
8. PIETRA LIGURE 1956
9. PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
10. QUILIANO&VALLEGGIA
11. SAN FILIPPO NERI ALBENGA
12. VADO
13. VARAZZE 1912 DON BOSCO
14. VELOCE 1910
DELEGAZIONE PROVINCIALE GENOVA
1. A.N.P.I. SPORT E. CASASSA
2. ANGELO BAIARDO
3. ARENZANO FOOTBALL CLUB
4. ATHLETIC CLUB ALBARO
5. BORGORATTI
6. CA DE RISSI SAN GOTTARDO
7. CAMPOMORONE SANT OLCESE
8. F.S. SESTRESE CALCIO 1919
9. FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
10. FOOTBALL GENOVA CALCIO
11. GENOVESE BOCCADASSE
12. GOLIARDICAPOLIS 1993
13. LIGORNA 1922
14. LITTLE CLUB JAMES
15. MOLASSANA BOERO A.S.D.
16. MULTEDO 1930
17. NUOVA OREGINA S.R.L.
18. PIEVE LIGURE
19. PRAESE 1945
20. PRO PONTEDECIMO CALCIO
21. SAMPIERDARENESE
22. SAMPIERDARENESE sq.B
23. SAN DESIDERIO
24. SAN SIRO DI STRUPPA
25. SERRA RICCO 1971
26. SUPERBA CALCIO 2017
27. VOLTRESE VULTUR SSDARL
DELEGAZIONE DISTRETTUALE CHIAVARI
1. GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
2. LAVAGNESE 1919
3. RAPALLO R.1914 RIVAROLESE
4. RIVASAMBA H.C.A.
5. SAMMARGHERITESE 1903
6. SANTA MARIA 2013
7. SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL
DELEGAZIONE PROVINCIALE LA SPEZIA
1. ARCI PIANAZZE
2. CANALETTO SEPOR
3. CANALETTO SEPOR sq.B
4. CEPARANA CALCIO
5. COLLI ORTONOVO
6. DON BOSCO SPEZIA CALCIO
7. LEVANTO CALCIO
8. LUNI CALCIO
9. MAGRA AZZURRI
10. MAMAS GIOVANI
11. SANTERENZINA
12. TARROS SARZANESE SRL
13. VALDIVARA 5 TERRE