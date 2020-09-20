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Calcio | 20 settembre 2020, 15:00

Calcio, Under 17: il Comitato Regionale ufficializza le iscrizioni. ci sono 14 savonesi e 7 imperiesu

Calcio, Under 17: il Comitato Regionale ufficializza le iscrizioni. ci sono 14 savonesi e 7 imperiesu

Sono state ratificate le iscrizioni delle sotto indicate Società:


CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI)


DELEGAZIONE PROVINCIALE IMPERIA

 1. FOOTBALL CLUB ARGENTINA   

 2. GOLFO DIANESE 1923       

 3. IMPERIA                   

 4. OSPEDALETTI CALCIO       

 5. SANREMESE CALCIO S.R.L.   

 6. TAGGIA                   

 7. VENTIMIGLIACALCIO         

       

DELEGAZIONE PROVINCIALE SAVONA

 1. AREA CALCIO ANDORA       

 2. BAIA ALASSIO CALCIO

 3. CAIRESE                   

 4. CELLE RIVIERA CALCIO     

 5. CENGIO                   

 6. FINALE                   

 7. LEGINO 1910               

 8. PIETRA LIGURE 1956       

 9. PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD 

 10. QUILIANO&VALLEGGIA       

 11. SAN FILIPPO NERI ALBENGA 

 12. VADO                     

 13. VARAZZE 1912 DON BOSCO       

 14. VELOCE 1910               

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE GENOVA

 1. A.N.P.I. SPORT E. CASASSA

 2. ANGELO BAIARDO   

 3. ARENZANO FOOTBALL CLUB   

 4. ATHLETIC CLUB ALBARO     

 5. BORGORATTI               

 6. CA DE RISSI SAN GOTTARDO 

 7. CAMPOMORONE SANT OLCESE   

 8. F.S. SESTRESE CALCIO 1919

 9. FOOTBALL CLUB BOGLIASCO   

 10. FOOTBALL GENOVA CALCIO   

 11. GENOVESE BOCCADASSE       

 12. GOLIARDICAPOLIS 1993     

 13. LIGORNA 1922             

 14. LITTLE CLUB JAMES   

 15. MOLASSANA BOERO A.S.D.   

 16. MULTEDO 1930             

 17. NUOVA OREGINA S.R.L.     

 18. PIEVE LIGURE             

 19. PRAESE 1945               

 20. PRO PONTEDECIMO CALCIO   

 21. SAMPIERDARENESE           

 22. SAMPIERDARENESE      sq.B

 23. SAN DESIDERIO             

 24. SAN SIRO DI STRUPPA       

 25. SERRA RICCO 1971         

 26. SUPERBA CALCIO 2017       

 27. VOLTRESE VULTUR SSDARL   

 

DELEGAZIONE DISTRETTUALE CHIAVARI

 1. GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.

 2. LAVAGNESE 1919           

 3. RAPALLO R.1914 RIVAROLESE

 4. RIVASAMBA H.C.A.         

 5. SAMMARGHERITESE 1903     

 6. SANTA MARIA 2013         

 7. SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE LA SPEZIA

 1. ARCI PIANAZZE             

 2. CANALETTO SEPOR           

 3. CANALETTO SEPOR sq.B 

 4. CEPARANA CALCIO           

 5. COLLI ORTONOVO           

 6. DON BOSCO SPEZIA CALCIO   

 7. LEVANTO CALCIO

 8. LUNI CALCIO               

 9. MAGRA AZZURRI             

 10. MAMAS GIOVANI             

 11. SANTERENZINA             

 12. TARROS SARZANESE SRL     

 13. VALDIVARA 5 TERRE         

redazione

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