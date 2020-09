Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. Due su due per il Quiliano&Valleggia, Alessio Vivalda: "Ottima prova di squadra, quest'anno possiamo toglierci delle soddisfazioni"

Ancora un successo per il Quiliano&Valleggia di mister Ferraro, questa volta a cadere per 2 a 0 tra le mura amiche è lo Speranza. Ad inizio ripresa arriva l’uno-due che stende la squadra di mister Calcagno, grazie alle reti di Alessio Vivalda e Intili. E’ proprio l’autore del vantaggio ospite ad intervenire ai nostri microfoni:

“La sfida contro lo Speranza è stata fin da subito molto dura, abbiamo approcciato la gara con il atteggiamento e la voglia di voler portare a casa il risultato. Nel primo tempo abbiamo inizialmente avuto qualche difficoltà, ma nel secondo siamo cresciti e abbiamo creato le occasioni giuste per vincere meritatamente la partita.”

Per i biancorossoviola la sfida di domenica prossima contro la Letimbro è determinante per il passaggio del turno: “Domenica prossima ci aspetta un’altra bella e dura sfida” – prosegue il centrocampista – “Contro la Letimbro daremo tutti noi stessi per puntare al passaggio del turno. Alzando lo sguardo al campionato mi aspetto una stagione di alto livello rispetto agli anni precedenti, noi puntiamo a dare sempre il massimo e quest’anno con le risorse che abbiamo possiamo dare di più degli anni scorsi.”