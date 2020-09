Calcio, l'Atletico Argentina batte l'Oneglia e vola al secondo turno. La cronaca e gli highlights della partita (VIDEO)

Pareggio e sconfitta, è questo il bilancio delle prime due uscite stagionali dell'Oneglia Calcio guidata da mister Gianni Bella. Dopo il pareggio esterno, 2 a 2, al "Ferrando" di Alassio, domenica 20 tra le mura "amiche" del campo "F.Salvo" ai Piani di Imperia la formazione imperiese non è riuscita a superare la formazione di Arma di Taggia guidata da mister Sassu. Vince quindi l'Atletico Argentina per 0 reti a 3, a segno Russo, Macaluso e Vechiotti.



Primo tempo

Parte subito forte la formazione di Arma di Taggia che impensierisce l'estremo difensore onegliese Amoretti con un tiro rasoterra che viene bloccato in presa bassa. Risponde subito dopo l'Oneglia Calcio con l'attaccante La Porta che prova un tiro sul secondo palo, bravo e attento Ventrice a deviare la sfera. Arriva la prima rete dell'Atletico Argentina grazie a Russo che da posizione defilata riesce ad infilare Amoretti sul secondo palo. Ci prova anche Macaluso con un tiro dal limite dell'area di rigore deviato da Calandrino, il pallone si impenna e grazie all'intervento di Amoretti sventa la seconda rete. Gol che però arriva dopo un batti e ribatti tra Bona e Amoretti, Macaluso è ben posizionato e non gli resta che spingere la palla in rete a un metro dalla linea di porta. Risponde al doppio vantaggio l'Atletico Argentina con un tiro di Di Clemente smorzato dalla retroguardia difensiva rossonera, la sfera è facile preda di Ventrice che la fa sua in tuffo sul secondo palo. Svarione difensivo rossonero, prova ad approfittarne il bomber imperiese Salvatore Bella, il tiro però non è preciso e vola alto sopra la traversa difesa da Ventrice in uscita bassa.



Secondo tempo

Entrambi gli allenatore cambiano tanto nella seconda frazione di gara trovando anche un grande equilibrio tra le due formazioni. Non si segnalano azioni rilevanti.





Le formazioni:



Oneglia Calcio

1 Amoretti 2 Combi 3 Schievenin 4 Damasco 5 Griseri 6 Calandrino M. 7 La Porta 8 Almonti 9 Bella 10 Pellegrino 11 Di Clemente

A disp: 12 Lo Iacono 13 Olivieri 14 Negro 15 Fatnassi 16 Secci 17 L'acqua 18 Gagliano 20 Calandrino M.



Atletico Argentina

1 Ventrice 2 Gagliardi 3 Bona 4 Modesti 5 Dagostino 6 Marini 7 Russo 8 Calvini 9 Macaluso 10 Ferrigno 11 Vecchiotti

A disp: 12 Cedeno 13 Valenzise 14 Gerbasi 15 Brizio 16 Bertini 17 Anfosso 18 Venturini



Ammoniti:

26' Calandrino M. (Oneglia Calcio)

54' Dagostino (Atletico Argentina)

64' Negro (Oneglia Calcio)

84' Valenzise (Atletico Argentina)



Marcatori: 18' Russo, 27' Macaluso, 35' Vechiotti.