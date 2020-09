Calcio. Tra poche ore il tampone al giocatore dell'Albenga, domani si saprà se la gara con l'Ospedaletti verrà disputata

Sarà svolto probabilmente nel pomeriggio il tampone al giocatore dell'Albenga che ha palesato sintomi febbrili nel corso dell'ultimo week end.

Fortunatamente la temperatura sta mano a mano scendendo, tanto che la sintomatologia palesata potrebbe ricondurre il tutto a un banale mal di denti.

Dato il periodo, la prudenza però è d'obbligo, con l'intera rosa bianconera non in quarantena, ma in isolamento fiduciario, in attesa di conoscere l'esito delle analisi.

La negatività al Sars-Cov2 potrebbe dare quindi il via libera al recupero di Coppa Italia in programma mercoledì pomeriggio allo stadio Riva contro l'Ospedaletti, dopo l'eventuale via libera del Comitato Regionale Ligure.