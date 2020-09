Pallanuoto: sono Savona e Palermo a staccare il pass per il secondo turno di Coppa Italia

Si è conclusa ieri , nella piscina comunale "Zanelli" di Savona, la 1^ Fase di Coppa Italia 2020/2021. Negli incontri della mattina il Palermo ha battuto il Metanopoli per 10 a 9 mentre la Carige R.N: Savona ha battuto il Trieste per 13 a 10.

Negli incontri del pomeriggio il Palermo ha battuto il Trieste 8 a 3 e la Carige R.N. Savona ha vinto con il Metanopoli 18 a 9. In virtù di questi risultati si qualificano alla seconda fase di Coppa Italia, che si svolgerà il prossimo fine settimana, il Telimar Palermo con 9 punti e la Carige R.N. Savona con 6 punti.

L’allenatore della Carige R.N: Savona, Alberto Angelini, dichiara: “Siamo alla ricerca di un’identità di squadra, per questo faccio giocare tutti mescolati per non avere una squadra a due velocità. Stiamo facendo degli esperimenti. Abbiamo fatto giocare in questa prima fase di Coppa Italia quattro giovani, due atleti del 2003 e due atleti del 2004 oltre a Iocchi Gratta che ha giocato solo in A2. Anche per i portiere c’è una bella competizione, ance se Massaro resta con il numero 1, Stiamo lavorando perché questa squadra trovi un’identità di gruppo”.

Questi i tabellini delle partite.

TELIMAR PALERMO – METANOPOLI 10 - 9

Parziali (3 – 2) (1 – 4) (5 – 2) (1 – 1)

TABELLINO

Formazioni

TELIMAR PALERMO: Nicosia, Del Basso 1, Galioto, Di Patti, Occhione 1, Vlahovic 3 (di cui 1 su rigore), Giliberti, Marziali, Lo Cascio 3, Damonte 2, Lo Dico, Migliaccio, Washburn.

Allenatore Marco Baldineti.

METANOPOLI: Ferrari, Baldineti, Brambilla2, Bianco L., Di Somma, Ravina 1, Lanzoni 2, Monari, ./. , Busilacchi 1, Cimarosti, Caliogna 2, Cavo.

Allenatore Fabio Gambacorta

Arbitri: Fusco Giuseppe di Torino e Marco Piano di Genova.

Delegato Fin: Gianfranco Tedeschi di Genova.

Superiorità numeriche:

TELIMAR PALERMO: 6 / 20 + 1 rigore non realizzato.

METANOPOLI: 5 / 12 + 2 rigori di cui 1 realizzato.

Note:

Spettatori: 100

Usciti per limite falli: Cimarosti, Baicmo L., Ravina (Metanopoli), Galioto (Palermo) nel 3° tempo; Brambuilla e Busilacchi (Metanopoli) nel 4° tempo.

Damonte (Palermo) ha sbagliato un rigore nel 1° tempo (il pallone è scivolato dalla mano).

Nel Palermo nel 3° tempo in porta Washburn.

PALLANUOTO TRIESTE – CARIGE R.N. SAVONA 10 - 13

Parziali (2 – 5) (1 – 5) (3 – 1) (2 – 3)

TABELLINO

Formazioni

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic 1, Razzi 2, Turkovic, Jankovic, Milakovic 1, Vico 1, Mezzarobba 3, Bini 1, Mladossich 1, Persegatti.

Allenatore Daniele Bettini.

CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Patchaliev 1, Caldieri, Vuskovic 1, Molina Rios 4, Rizzo 2, Maricone, Bruni 2, Campopiano, Fondelli 1, Iocchi Gratta 2, Giovanetti, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Raffaele Colombo di Como e Luca Bianco di Gavardo (Brescia).

Delegato Fin: Gianfranco Tedeschi di Genova.

Superiorità numeriche:

PALLANUOTO TRIESTE: 4 / 14 + 1 rigore non realizzato.

CARIGE R.N. SAVONA: 9 / 13 + 1 rigore non realizzato.

Note:

Spettatori: 150

Usciti per limite falli: Campopiano e Bruni (Savona), Bini, Milakovic (Trieste) nel 4° tempo.

Nel 2° tempo è stato espulso per proteste l’accompagnatore del Trieste, Maizan.

Nel Savona in porta Da Rold.

PALLANUOTO TRIESTE – TELIMAR PALERMO 3 - 8

Parziali (0 – 1) (0 – 2) (1 – 3) (2 – 2)

TABELLINO

Formazioni

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic Razzi, Turkovic, Jankovic, Milakovic 1, Vico, Mezzarobba 2, Bini, Mladossich, Persegatti.

Allenatore Daniele Bettini.

TELIMAR PALERMO: Nicosia, Del Basso 2, Galioto, Di Patti 1, Fabiano, Vlahovic, Giliberti, Marziali, Lo Cascio 2, Damonte 2, Lo Dico, Migliaccio, Washburn.

Allenatore Marco Baldineti.

Arbitri: Raffaele Colombo di Como e Marco Piano di Genova

Delegato Fin: Gianfranco Tedeschi di Genova.

Superiorità numeriche:

PALLANUOTO TRIESTE: 1 / 9

TELIMAR PALERMO: 3 / 9 + 1 rigore non realizzato.

Note:

Spettatori: 100

Usciti per limite falli: Bini (Trieste) nel 2° tempo; Galioto (Palermo) nel 3° tempo; Del Basso (Palermo) nel 4° tempo.

Nel 2° tempo Damonte ha sbagliato un rigore (ilpallone ha colpito la traversa).

CARIGE R.N. SAVONA – METANOPOLI 18 - 9

Parziali (6 – 2) (4 – 3) (4 – 0) (4 – 4)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Patchaliev 2, Giovanetti, Vuskovic 1, Molina Rios 1, Rizzo 2, Urbinati, Bruni, Campopiano 4 (di cui 1 su rigore), Fondelli 5 ( di cui 2 su rigore), Iocchi Gratta 3, Caldieri, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

METANOPOLI: Ferrari, Baldineti, Brambilla, Bianco L. 1, Di Somma 4, Ravina, Lanzoni 1, Monari 1, ./. , Busilacchi 2, Cimarosti, Caliogna, Cavo.

Allenatore Fabio Gambacorta

Arbitri: Giuseppe Fusco di Torino e Luca Bianco di Gavardo (Brescia).

Delegato Fin: Gianfranco Tedeschi di Genova.

Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 4 / 6 + 3 rigori realizzati.

METANOPOLI: 5 / 8

Note:

Spettatori: 150

Usciti per limite falli: Giovanetti (Savona) nel 4° tempo.

Dal 3° tempo nel Savona in porta Da Rold.

Di seguito il calendario completo degli incontri:

1^ Giornata

Sabato 19 settembre 2020:

ORE 18,00 METANOPOLI – PALLANUOTO TRIESTE

ORE 19,30 CARIGE R.N. SAVONA – TELIMAR PALERMO

2^ Giornata

Domenica 20 settembre - mattina:

ORE 10,00 METANOPOLI – TELIMAR PALERMO

ORE 11,30 CARIGE R.N. SAVONA – PALLANUOTO TRIESTE

3^ Giornata

Domenica 20 settembre – pomeriggio:

ORE 16,00 TELIMAR PALERMO – PALLANUOTO TRIESTE

ORE 17,45 CARIGE R.N. SAVONA – METANOPOLI