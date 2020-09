Calcio, Albenga. Sospiro di sollievo, tampone negativo per il giocatore bianconero

La notizia più attesa, quella relativa all'esito delle analisi sul tampone svolto ieri, è arrivata: non vi sono tracce di Sars Cov2 nel giocatore dell'Albenga che aveva palesato sintomi sospetti nel corso dell'ultima settimana. Si disputerà quindi regolarmente la partita di Coppa all'Annibale Riva, domani sera alle 20:30 con l'Ospedaletti. I cancelli dell'impianto di Viale Olimpia rimarranno comunque chiusei.

A ufficializzarlo è la stessa società ingauna:

"Si giocherà regolarmente la gara di Coppa Italia di Eccellenza tra Albenga e Ospedaletti in programma domani, mercoledì 23 settembre, allo stadio Annibale Riva.

Gli accertamenti relativi al caso di sospetta positività al Covid-19, evidenziato nei giorni scorsi all’interno della nostra Prima Squadra, hanno dato esito negativo pertanto ecco il via libera per il ritorno in campo.

Fischio d’inizio fissato alle 20.30. Al momento, a causa delle restrizioni finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è prevista la disputa del match a porte chiuse (salvo nuove eventuali comunicazioni in merito)."