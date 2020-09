Calcio, Prima Categoria. Letimbro macchina da gol in Coppa Liguria, contro Speranza e Mallare a segno tutti gli attaccanti

Tra le squadre che più hanno impressionato in queste prime gare ufficiali della nuova stagione c'è sicuramente la Letimbro di mister Oliva.

Ben sei le reti messe a segno in soli centottanta minuti di gioco, che collocano i gialloblu in vetta al girone 3 di Coppa Liguria insieme al Quiliano&Valleggia, avversario nel prossimo turno in programma domenica.

Una buona condizione fisica e tante soluzioni offensive a disposizione del tecnico dei savonesi, come dimostrano i tabellini dei due match giocati contro Speranza e Mallare. Sei, infatti, i giocatori diversi andati a segno: Frumento, Molinari, Carminati, Russo Artimagnella, Veneziano e Cossu, in attesa del rientro di Luca Vario, disponibile da ottobre per motivi di lavoro.

Numerose cartucce quindi da poter sparare durante l'arco della stagione, con una rosa molto ampia che potrebbe far comodo specie se non dovesse essere applicato il format del campionato a due gironi.