Calciomercato. L'ex portiere dell'Albissola, Simone Caruso, entra nei professionisti: c'è l'annuncio dell'Albinoleffe

Il nome di Simone Caruso è stato tra i più chiacchierati nel corso del'intera estate. L'ex numero uno dell'Albissola, con cui ha conquistato la promozione in Serie C, era stato monitorato da numerosi direttori sportivi del panorama ligure, ma l'attesa per un'opportunità nei campionati professionistici è stata premiata.

L'Albnoleffe, poche ore fa, ha infatti confermato l'ingaggio dell'estremo difensore genovese:

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito dalla Sanremese Calcio le prestazioni sportive del portiere classe 1999 Simone Caruso.



Originario di Genova, cresciuto nei settori giovanili di Genoa e Virtus Entella, Caruso ha già disputato 86 partite in Serie D con le maglie di Albissola, Lavagnese e Sanremese.