Coppa Liguria Prima Categoria. Pokerissimo del Millesimo, Davide Salvatico: "Gara molto combattuta nonostante il risultato. Campionato? Divertiamoci e facciamo divertire"

Primo successo stagionale per il Millesimo, che dopo il pari a reti bianche con l’Olimpia Carcarese, travolge con un sonoro 5 a 0 l’Altarese. Gara, a differenza di come suggerirebbe il risultato, che comunque è stata molto combattuta, come confermato ai nostri microfoni da Davide Salvatico, autore di una doppietta:

“Proprio così, è stata una sfida molto fisica giocata sulle seconde palle. Siamo riusciti a sfruttare al meglio le occasioni che ci si sono presentate davanti, anche grazie ad una grande compattezza di squadra e una voglia di lottare su ogni pallone.”

Ora la sfida per la vittoria del girone 4 di Coppa Liguria di Prima Categoria si giocherà a distanza: “Ci siamo sempre detti che la Coppa non era un nostro obiettivo” – prosegue l’attaccante – “Ora però che l’obiettivo è così vicino ci dobbiamo provare. Ci stiamo preparando al meglio per il prossimo campionato, la sfida con l’Aurora Calcio sarà l’ultimo step prima del grande inizio. Il Millesimo è una grande famiglia, dobbiamo crescere settimana dopo settimana, cercando di divertirci e far divertire chi viene a vederci. Non dobbiamo porci limiti, solo a fine stagione vedremo cosa abbiamo fatto.”