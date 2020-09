Savona, l'ospedale San Paolo e lo sport savonese in lutto per la morte di Gaetano Apicella

Savona, l'ospedale San Paolo e il mondo dello sport savonese in lutto per la scomparsa di Gaetano Apicella.

Stroncato da un malore a 72 anni, conosciuto e stimato da tutti, per 42 aveva lavorato come caposala al reparto malattie infettive del nosocomio. A Stella dopo la pensione aveva continuato a fare l'infermiere a domicilio. Per 20 anni inoltre aveva fatto l'arbitro per la Figc.