Beach Tennis: il 18 ottobre a Spotorno i campionati regionali

Una grande giornata all’insegna del beach tennis nella nostra provincia

Tornano nel 2020 i Campionati Regionali liguri di Beach Tennis ed e’ la nostra provincia ad ottenere l’onore dell’organizzazione, grazie all’iniziativa del circolo L.A. Tennis di Albisola Superiore in accordo con il comitato regionale Ligure FIT e del gruppo sportivo Beach Tennis Savona, con il supporto del Palabeach Village di Spotorno che mette a disposizione la bellissima struttura con i suoi quattro campi con sabbia finissima.

L’evento , che vedrà la partecipazione di atleti provenienti dalle province liguri, si svolgerà domenica 18 ottobre , assegnerà ben 4 titoli Regionali . A partire dal mattino si assegneranno i titoli per le categorie Doppio Maschile ( DM) Doppio Femminile ( DF) Doppio Misto ( DMX) e Singolare Maschile (SM)

L organizzazione dei Campionati Regionali a Savona e’ un’ottima occasione per gli appassionati ed i curiosi di avvicinarsi al mondo del Beach Tennis , sport in grande crescita in ogni parte del mondo.