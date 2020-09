Il Tennis Club Finale fa di nuovo la storia: è promozione in B femminile

Ilaria Cretti 2.5, Rebecca Bonello 2.5 e Micol Severi 2.5, ragazze cresciute al circolo e Silvia Mocciola, 2.5, che da 6 anni gioca e lavora come maestra al Tc Finale, vincono il campionato ligure di serie C 2020 e conquistano una storica promozione in serie B2.

Capitanate da Paolo Baglietto, le ragazze di Davide Gramaticopolo erano attese dalla doppia sfida (andata e ritorno) contro la Taggese Tennis per ottenere il salto di categoria.

Nella gara di andata, disputata sabato a Taggia, è arrivato un successo per 3/1, in virtù dei successi in singolare di Ilaria Cretti e Rebecca Bonello, che avevano ribaltato l’iniziale sconfitta di Silvia Mocciola contro Martina Reggi.

Il doppio, formato dalla coppia Cretti - Bonello, aveva poi fissato il punteggio sul 3-1 finale, che consentiva quindi al tennis club Finale di disputare la finale di ritorno con la certezza di poter contare su due risultati su tre; non c’è stato infatti neppure bisogno di finire tutte le partite nel ritorno disputato a Finale, Dal momento che Ilaria Cretti e Silvia Mocciola si sono imposte nel primi due singolari, sancendo così di fatto la fine dell’incontro.