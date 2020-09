Calcio, Alassio FC. Il nuovo presidente è Marco Ciccone. Possibili novità di mercato nel fine settimana

Dovrebbero arrivare a stretto giro di posta le prime ufficialità relative all'organico dell'Alassio. Il tempo stringe ma Stefano Regazzoni è comunque fiducioso sul completamento della rosa.

"Non so sinceramente se i campionati inizieranno nelle date previste. Non ci sono i calendari, seppur dovrebbero uscire nella giornata di oggi. Vedremo. Noi comunque stiamo procedendo alla costruzione dell'organico e già entro il fine settimana dovrebbero esserci novità concrete.

Il nuovo presidente? E' stato nominato Marco Ciccone, imprenditore edile di Tortona, mentre Giuseppe Valentino sarà il suo consulente di segreteria del patron".