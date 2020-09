Pallapugno, Superlega: subito uno spareggio nei quarti di finale

Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba - Ritorno quarti di finale

Araldica Pro Spigno-Araldica Castagnole Lanze 11-10

Sarà necessario lo spareggio tra Araldica Castagnole Lanze e Araldica Pro Spigno per decidere chi andrà in semifinale della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d'Alba. Dopo la vittoria per 11-3 della quadretta astigiana di Massimo Vacchetto nella partita d'andata a Castagnole delle Lanze, la formazione alessandrina di Marco Battaglino ha pareggiato i conti, imponendosi 11-10 nel match di ritorno a Spigno Monferrato.

Venerdì 25 settembre ore 20.30

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo

Sabato 26 settembre ore 20.30

a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Olio Roi Imperiese

Domenica 27 settembre ore 15.30

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Barbero Virtus Langhe