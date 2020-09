Canottaggio. Poker LNI Sestri Ponente a Corgeno di Vergiate, sono ben 12 le vittorie liguri

Dieci società liguri hanno preso parte nel fine settimana al Meeting Nazionale Giovanile di Corgeno di Vergiate: Argus, Elpis, LNI Sestri Ponente, Rowing Club Genovese, Sampierdarenesi, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Speranza Pra', Velocior e Voltri. Un confronto importante, il primo posto Covid-19, per 770 giovani provenienti da 63 sodalizi.

La LNI Sestri Ponente conquista il successo con Danilo Dominici (7,20 Cadetti), con Irene Dominici (Allieve B2) con Matteo Bossone (singolo Allievi C) e con il doppio Allieve B2 di Alice Lauletta e Irene Dominici.

Rowing Club Genovese sul più alto gradino del podio grazie a Federico Bordo (7,20 Allievi C), Lodovico Treccani (singolo Allievi C) e Nicolò Rossi (Allievi B2). Brinda la Canottieri Sanremo alle vittorie degli allievi C Roberto e Carlo Alberto Strazzulla sia nel singolo sia nel doppio.

Lo Speranza Pra' va a segno con Davide Campanini (7,20 Cadetti), autore di una doppietta.