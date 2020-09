Calcio, Coppa italia di Eccellenza: Albenga e Finale tentano l'allungo in vista dello scontro diretto, test esterni per Cairese e Varazze

E' una situazione a dir poco ingarbugliata all'interno dei gironi di Coppa Italia di Eccellenza, tra casi sospetti di Covid19, partite perse a tavolino e match disputati a porte chiuse all'interno della nostra provincia.

Oggi però si torna a parlare di calcio giocato, con un girone 1 che vivrà nel pomeriggio un passaggio importante per le sue dinamiche.

Albenga e Finale cercheranno infatti di mantenere intatto il loro primato, in vista del recupero del Borel che, a conti fatti, potrebbe valere il passaggio del turno.

Gli ingauni di Grandoni riceveranno il Pietra Ligure, ancora fermo a zero punti, mentre i giallorossi di Buttu cercheranno il colpo in casa di un Ospedaletti in forte emergenza, ma non per questo battuto in partenza.

Nel girone 2 torna in campo la Cairese, di fronte a un test dall'alto coefficiente di difficoltà sul terreno del Campomorone, mentre sarà "derby" tra neopromosse con Sestrese - Varazze.

Nel girone 3 si disputerà solo Busalla - Ligorna, per la presenza di un giocatore positivo tra le fila dell'Athletic Club Albaro, così come nel girone 4 con Rivasamba - Rapallo Rivarolese, per lo stop imposto dall'ordinanza regionale a tanti match nel territorio spezzino, tra cui Cadimare - Fezzanese.

Le gare inizieranno alle ore 18:00, livescore su Svsport.it