Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: la webcronaca di Albenga-Pietra Ligure

L'Albenga è reduce dal successo per 2-0 sull'Ospedaletti e si approccia al match odierno in attesa di recuperare la prima giornata della competizione contro il Finale (gara non disputata a causa di una sospetta positività al Covid-19). Gli ospiti arrivano invece da due sconfitte 1-3 in casa del Finale e 2-4 tra le mura amiche contro l'Ospedaletti.