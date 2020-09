Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Torna in campo il Finale: con l'Ospedaletti caccia a punti pesanti per il girone A (LIVE)

OSPEDALETTI-FINALE 0-1 (15' Fabbri)

19' Maiano ha la palla buona per il raddoppio a pochi passi dalla linea di porta ma calcia incredibilmente alto.

17' si divincola dalla marcatura stretta V. Cassini e da posizione molto defilata calcia in porta. Respinge Vernice.

16' intervento duro di Pare su S. Cassini. Ammonito.

15' VANTAGGIO DEL FINALE! Cross che Vittori addomestica per Fabbri, conclusione precisa all'angolino basso alla destra di Brizio.

13' cross di Ferrara dalla sinistra, palla deviata che arriva a Fabbri appostato sul secondo palo: conclusione al volo dell'undici finalese parata da Brizio.

9' Scalia in proiezione offensiva pesca Vittori nel cuore dell'area sul filo del fuorigioco, conclusione poco convinta della punta che calcia a lato.

3' preme il Finale, altra conclusione di Ponzo ma Brizio manda in angolo.

1' subito una conclusione da posizione defilata per Vittori, para bloccando la sfera Brizio.

1' comincia Ospedaletti-Finale!

Si comincerà rispettando il minuto di silenzio in memoria dell'arbitro De Santis, ucciso brutalmente nei giorni scorsi nel Salento.

PRIMO TEMPO

"Aperitivo" in trasferta per continuare a inseguire la tesa del girone A di Coppa Italia per il Finale di mister Buttu che, dopo le buone impressioni dell'esordio contro il Pietra, torna in campo a distanza di quindici giorni per disputare la sua seconda giornata di un girone A dal dipanarsi a dir poco contorto e tormentato.

Di fronte ci sarà un Ospedaletti il cui esordio è stato rimandato a causa della rinuncia dell'Alassio FC a disputare la competizione e ora alla terza uscita in sette giorni, dopo la scoppiettante vittoria di Pietra e il ko di Albenga.

Negli ospiti sarà giornata di ri-esordi per il difensore Pare e il centrocampista Buonocore, ultimi tesseramenti perfezionati dal ds Viviano Rolando, con Filippo De Benedetti come unico assente. Scelte più obbligate per mister Caverzan viste le assenze di Allaria, Galiera ed Espinal.

LE FORMAZIONI

OSPEDALETTI: Brizio; Verardo, Alberti, Cambiaso, Negro A., Boeri, Foti, Negro P., Cassini V., Cassini S., Schillaci. A disposizione: Frenna; Agnese, Mihai, Griante, Fici, Valcelli, Aretuso, Ambesi, Allegro.

Allenatore: A. Caverzan

FINALE: Vernice; Caligaris, Ferrara Leo, Scalia, Maiano, Pare, Ponzo, Buonocore, Vittori, Molina, Fabbri. A disposizione: Porta; Gerundo, Galli, Andreetto, Odasso, Messina, Rocca, Debenedetti, Buttu G.

Allenatore: P. Buttu

Arbitro: F. Tortora di Albenga