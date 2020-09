Calcio, Coppa Italia Promozione: si chiudono i gironi, scontro diretto tra Ventimiglia e Golfodianese, serve un'impresa al Legino

Sarà un pomeriggio relativamente tranquillo solo nel girone 2, che ha già espresso domenica scorsa il proprio verdetto con il primo posto conquistato dal Soccer Borghetto. I biancorossi completeranno il proprio percorso contro la Veloce, mentre il Bragno ospiterà il Ceriale.

Situazione intrigante nel gruppo 1 con Ventimiglia e Golfo Dianese appaiate al primo posto. La squadra di Colavito dovrà necessariamente vincere lo scontro diretto per qualificarsi, in quanto i frontalieri, in caso di pareggio, potranno avvantaggiarsi in ottica qualificazione grazie a una migliore classifica avulsa.

Nel girone 3 il Legino, per ambire al secondo turno, dovrà necessariamente battere l'Arenzano, sperando in un risultato positivo del Celle Riviera contro la Praese.