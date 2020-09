Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria: Q&V e Letimbro a caccia del primo posto, la webcronaca in tempo reale

QUILIANO & VALLEGGIA - LETIMBRO 1-0 (18' Perrone)

23' ancora una buona combinazione del Quiliano, ancora Perrone alla conclusione dal limite, Bianco accompagna la sfera uscire.

18' PERRONE! Q&V IN VANTAGGIO! Padroni di casa meritatamente avanti

10' squadre speculari in campo con il 4-4-2, per ora il pallino é tutto per i padroni di casa

6' la prima grande occasione é per il Quiliano con Bazzano. Bianco é bravissimo a chiudere lo specchio e respingere

1' si parte!

Primo tempo

Quiliano & Valleggia: Cambone, Poggi, Carocci, Fabbretti, Salinas, Russo, Olivieri, Bazzano, Fazio, Grippo, Perrone

A disposizione: Fradella, Fiori, Vivalda, Fiore, Martino, Intili, Ottonello, Rebizzo, Porazzo.

Allenatore: Ferraro

Letimbro: Bianco, Gilardoni, Ragone, Crovella, Rossetti, Pescio, Russo Artimagnella, Delbuono, Carminati, Murialdo, Molinari

A disposizione: Pelosin, Mellogno, Battistel, Zamboni, Veneziano, Odenato, Cossu, Vanara, Penna.

Allenatore: Oliva

Arbitro: Savino di Genova