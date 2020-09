Calcio. Serie D: più Vado che Castellanzese, ma il debutto dei rossoblu termina con un pareggio e qualche rimpianto

VADO - CASTELLANZESE 1-1 (9' Pasi, 27' Chessa rig.)

DEBUTTA CON UN PAREGGIO IL VADO DI MISTER TARABOTTO IN QUESTA NUOVA SERIE D: al vantaggio di Pasi risponde Chessa dagli undici metri, al "Chittolina" è 1-1 finale

93' colpo di testa di Boiga che si spegne tra le braccia di Cirenei, titoli di coda sul match

90' tre minuti di recupero

84' Vado sfortunato sugli sviluppi del corner battuto da Taddei, batti e ribatti in area piccola e pallone che termina tra le braccia di Cirinei con Chicchiarelli ben appostato per colpire a rete

80' Corsini per Bacigalupo, forze fresche in avanti per Tarabotto

72' rossoblu meno brillanti in questa fase, guadagna metri la Castellanzese, che crede nel colpaccio

68' problema al flessore per Gulli, al suo posto Dagnino

63' doppia sostituzione per mister Mazzoleni: dentro Bigotto e Giugno al posto di Corti e Fusi

61' PALO CLAMOROSO DI BOIGA! Bacigalupo serve il giovane 2002 appostato quasi al vertice dell'area piccola, conclusione mancina che si stampa sul montante a Cirenei battuto. Occasionissima Vado, ad un passo dal 2-1

60' Chicchiarelli per Pasi, primo cambio operato dalla panchina ligure

56' giallo per Valenti, primo ammonito anche tra le file rossoblu

53' più Vado che Castellanzese anche in questa fase, più propositiva la squadra di Tarabotto rispetto alla formazione lombarda

51' annullato a Lala il gol del 2-1, decisione molto dubbia da parte del secondo assistente, con il difensore rossoblù bravo a colpire di testa sul secondo palo dopo il corner operato da Gulli. Ravvisata però posizione di fuorigioco tra l'incredulità dei giocatori di casa

50' Pasi converge verso il centro e calcia sul secondo palo, Cirenei in tuffo smanaccia in fallo laterale

48' preciso traversone di Gulli a pescare Valenti, che non riesce ad impattare bene di testa: primo squillo del Vado in questa ripresa

46' si ricomincia, nessun cambio al momento

SECONDO TEMPO

45' duplice fischio e squadre al riposo: tra Vado e Castellanzese è 1-1 dopo i primi quarantacinque minuti

42' girata di Valenti dal limite dell'area, pallone non distante dall'incrocio dei pali

39' strattonato in area Bacigalupo, l'arbitro lascia proseguire tra le veementi proteste dei padroni di casa. Episodio molto simile a quello di qualche minuto fa che aveva portato la Castellanzese al penalty

30' Negri svetta in area sul corner battuto da Pedrocchi, si salva il numero uno rossoblu distendendosi sulla sinistra ad allontare il pallone diretto in fondo al sacco

27' CHESSA NON SBAGLIA DAGLI UNDICI METRI: pallone da una parte e Luppi dall'altra, ristabilita la parità al "Chittolina"

26' RIGORE PER LA CASTELLANZESE: contatto in area tra Fusi e un difensore rossoblu, nessun dubbio per il direttore di gara

24' ammonito Alushaj, primo giallo del match

22' bella azione manovrata da parte del Vado, Bacigalupo scarica per l'accorrente Pasi che con un tocco morbido prova a sorprendere l'estremo difensore neroverde, attento a recuperare la posizione e a bloccare la sfera

18' grande slalom di Gulli in area avversaria, tiro-cross potente dell'ex Albissola che trova i guantoni di Cirenei.

15' primo squillo neroverde con la discesa di Corti, che conclude in diagonale senza però inquadrare lo specchio della porta rossoblu

13' pimpante la formazione di Tarabotto in questi primi minuti di partita, Castellanzese abbastanza coperta che cerca di pungere in contropiede con Bertoletti e Pedrocchi

9' PASI! IL VANTAGGIO DEL VADO! Gran palla in profondità di Sampietro a pescare il numero dieci rossoblu, dribbling secco ai danni di un avversario e conclusione precisa sul primo palo. 1-0 al "Chittolina"

5' Boiga pesca al limite Pasi, conclusione potente che termina un metro alta sopra la traversa della porta difesa da Cirinei

3' buon avvio di gara da parte del Vado, pericoloso in un paio di circostanze con Boiga e Valenti. Confermato il 4-2-3-1, con la novità Lala al centro della difesa al posto dell'infortunato Gallotti

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO (4-2-3-1): Luppi; Gulli, Lala, Tissone, L. Casazza; Taddei, Sampietro; Boiga, Pasi, Bacugalupo; Valenti. A disposizione : Illiante, A. Casazza, Dagnino, Corsini, Ravera, Chicchiarelli, Barisone, Alberto, Merlino. Allenatore : Tarabotto