Calcio, Serie D: è il giorno della prima uscita ufficiale, Vado e Imperia ripartono da Castellanzese e Bra

Dopo praticamente sette mesi di stop, imposti dal lockdown, oggi pomeriggio il campionato di Serie D ritroverà il tanto agognato appuntamento con i tre punti.

Un'opportunità per le ponentine, chiamate a partire con il piede giusto nel match d'esordio tra le mura amiche, all'interno di un girone che si preannuncia competitivo sia per la qualità delle squadre partecipanti che per il numero di partite totali (ben 38).

Il Vado, totalmente rivoluzionato sotto il profilo tecnico a livello di organico e di direttore sportivo, riceverà i varesotti della Castellanzese, mentre l'Imperia, che invece ha mantenuto buona parte della propria ossatura, troverà un habituè della quarta serie come il Bra.

Domenica di riposo forzato infine per la Sanremese, dopo le verifiche imposte dai test sierologici, così come per il Casale: il programma odierno sarà così privo di due gare attese, come quelle contro la Lavagnese e il Gozzano.

Fischio d'inizio alle ore 15:00, livescore su Svsport.it