Domenica 4 ottobre il grande ritorno del Mercato Riviera delle Palme a Finale Ligure

Il mese di ottobre si apre con un evento sensazionale per tutta la provincia di Savona: infatti domenica 4 ottobre, dalle 8 alle 19:30, il Mercato Riviera delle Palme tornerà sul lungomare “Migliorini” di Finale Ligure.

Finale può vantare uno dei viali lungomare più lunghi di tutta la Riviera di Ponente e questo consentirà a ben 50 banchi del Mercato Riviera delle Palme una eccellente esposizione, in un golfo che consente una vista a perdita d’occhio su gran parte della provincia, immersi nel profumo di salsedine e in un inizio di autunno ancora mite e piacevole.

Finale Ligure è capofila di un comprensorio vastissimo che raccoglie i comuni di Calice, Rialto, Orco Feglino, fino alle soglie della Val Bormida, quindi saranno in tanti gli affezionati clienti storici del Mercato Riviera delle Palme che scenderanno in riva al mare per una domenica di shopping. Ma non è finita: Finale Ligure ha appena ospitato l’Enduro World Series, la più importante gara di ciclismo outdoor al mondo. Ciò si traduce in elevate presenze turistiche nella zona provenienti da tutto il pianeta, sia tra gli appassionati di sport, sia tra gli atleti e i loro staff tecnici. L’evento sportivo si è concluso ma sono ancora tanti che, al termine delle gare, hanno deciso di fermarsi a soggiornare qualche giorno in più nella “Capitale Mondiale dell’outdoor” per una vacanza. Del resto Finale è fin dal 2017 uno dei “capisaldi” del Mercato Riviera delle Palme, un evento conosciuto da turisti italiani e stranieri che si ripete due volte all’anno, in primavera e in autunno. Purtroppo, in questo 2020, la tappa primaverile è stata cancellata a causa del lockdown e questo ha creato una ancora più forte aspettativa per l’appuntamento del 4 ottobre prossimo.

Chi conosce il Mercato Riviera delle Palme e lo segue in tutte le sue tappe, sa che qui troverà grande assortimento, offerte convenienti in tutti i settori, qualità indiscussa e l’immancabile cortesia di un gruppo affiatato di ambulanti pronto ad accogliervi tutti col sorriso.

Dall’abbigliamento agli accessori uomo e donna, dal tessile agli alimentari, fino ad arrivare agli ultimi articoli di moda mare, troverete i migliori articoli per godervi al meglio gli ultimi giorni d’estate, l’autunno imminente e l’inverno.

Commenta Richard Biffi, a nome di tutti i banchi: “Vogliamo esprimere gratitudine a tutta l’amministrazione comunale di Finale Ligure, con la quale dal 2017 a oggi abbiamo instaurato un solido e costruttivo dialogo e che ci ospita in una location suggestiva, in uno splendido lungomare affacciato su uno dei golfi più spettacolari della provincia”.

Settembre è stato davvero un bel mese per il Mercato Riviera delle Palme: tutto è iniziato infatti domenica 6 con il debutto sul lungomare di Ceriale, che ha visto una bella partecipazione di pubblico; il 20 c’è stato il grande ritorno in Darsena a Savona, una delle location più amate, ed il 27 il ritorno a Carcare, una grande festa per tutti gli appassionati clienti residenti nel vasto bacino della Val Bormida. E ottobre non sarà certo da meno: dopo la tappa finalese del 4, infatti, domenica 11 ottobre il Mercato Riviera delle Palme sarà a Varazze e domenica 18 “sconfinerà” oltre provincia per una tappa a Cogoleto, nel Ponente Genovese. Anche Varazze e Cogoleto, proprio come Savona e Finale, appartengono ormai da anni al novero delle “tappe storiche” e più amate per chi segue con affetto il Mercato Riviera delle Palme.