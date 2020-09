E' un doppio rammarico quello che coinvolge Maurizio oliva al termine della partita persa per 3-0 dalla Letimbro in casa del Quiliano&Valleggia.

I gialloblu non sono riusciti infatti a qualificarsi per la seconda fase di Coppa Liguria, inoltre l'allenatore savonese avrebbe voluto dedicare un risultato positivo a un grande amico come Edy Amendola, il tecnico del Millesimo scomparso lo scorso 27 settembre 2019.